Trabzonspor, Avusturya kampına Avcı'sız başladı Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da teknik direktör Abdullah Avcı olmadan başladı. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da teknik direktör Abdullah Avcı olmadan başladı. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da başladığı yurt dışı kampını Avusturya'da sürdürüyor. Slovenya kampının ardından 3 gün izin yapan bordo mavili takım, bugün Avustusya'nın Bad Haring şehrinde toplanarak ikinci etap çalışmalarına başladı. Bordo mavililer, yardımcı antrenör Orhan Ak eşliğinde yapılan ilk idmanda dinamik ısınma, mobilizasyon, 5'e 2 ve geniş alan oyunları çalıştı. Slovenya kampına katılan Behlül Aydın ve Hakan Yeşil'in ayrılmasıyla Avusturya kampının kadrosu 28'e indi. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenaze töreni için İstanbul'a giden teknik direktör Abdullah Avcı kampın ilk gününde yer almadı. Tedavisi süren Serkan Asan salonda takımdan ayrı çalışırken izinli olan Djaniny de idmana katılmadı. Trabzonspor, 29 Temmuz tarihine kadar sürecek Avusturya'daki çalışmalarını yarın çift idmanla sürdürecek. - Trabzon Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Abdullah Avcı Trabzonspor Avusturya Slovenya Spor Haberler

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