Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son veremedi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 yenilen Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 112 günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Civic'in 16. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Ferencvaros takımı karşısında galip gelemeyen bordo-mavililer, grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

Macaristan temsilcisinin gollerini 5 ve 44. dakikada (penaltıdan) Nguen, 29. dakikada Traore atarken, Trabzonspor'un gollerini 39. dakikada Gomez, 71. dakikada Umut Bozok kaydetti. Bordo-mavili takımın maçın son anlarında Yusuf Yazıcı'yla bulduğu gol ise pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR'dan yapılan uyarıyla iptal edildi.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan'ın AEK takımına karşı UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyet çıkaramadı. Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp, galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle: