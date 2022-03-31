Trabzonspor, Avcı'yla üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz kapamak istiyor - Haberler

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Trabzonspor, Avcı'yla üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz kapamak istiyor

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor, Avcı'yla üç büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz kapamak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında bu sezon yenilgi yaşamadı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında bu sezon yenilgi yaşamadı.

Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon son karşılaşmasına çıkacak bordo-mavililer, 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, sırasıyla ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'yi 3-1, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Ligin ikinci yarısında Galatasaray deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile İstanbul'da 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçında kazanarak büyük karşılaşmaları yenilgisiz kapamayı hedefliyor.

En son 2019-2020 sezonunda yenilgi yaşamadı

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında en son 2019-2020 sezonunda yenilgi yaşamamıştı.

Şampiyonluk yarışı yaptığı sezonu 2. sırada tamamlayan bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Haberler

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