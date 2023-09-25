Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Visca'nın golüyle öne geçen Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Stat: Mersin

Hakemler: Burak Şeker, Serkan Olguncan, Hüseyin Aylak

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Matondo, Aburjania, Strandberg, Bashiru, Rivas, Lamkel Ze

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Bakasetas, Mendy, Visca, Abdülkadir Ömür, Bardhi, Onuachu

Gol: Dk. 44 Visca ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 30 Mendy ( Trabzonspor ), Dk. 37 Lamkel Ze (Atakaş Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Trabzonspor, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada ceza sahasına sağdan paslaşarak giren Bashiru'nun vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

8. dakikada Ghoulam'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, kaleci Uğurcan Çakır yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

17. dakikada ceza sahası sol çizgiden Lamkel Ze'nin ortasına arka direkte Strandberg'nin vuruşunda, top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

25. dakikada ceza sahasına sağ kanattan giren Bashiru'nun ortasında, kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı.

44. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada Onuachu'nun kafa pasında topu alan Visca, ceza sahasına girdiği anda sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

45+3. dakikada Bardhi'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.

İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 önde kapattı.