Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan bazı oyuncular antrenmana katılmazken, diğer futbolcular neşeli ve istekli göründü.