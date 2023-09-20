Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan kuvvet, pas ve esneklik çalışmalarıyla hazırlıklar sürdürülüyor.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde kuvvet çalışması ile başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, esneklik çalışması ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor