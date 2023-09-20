Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan kuvvet, pas ve esneklik çalışmalarıyla hazırlıklar sürdürülüyor.