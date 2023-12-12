Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Meler'i ziyaret ederek, bu tür bir olayın bir daha yaşanmamasını diledi.

Trabzon spor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret ederek, "Bu tür bir olayın bir daha yaşanmamasını diliyorum" dedi.

Mke Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rize spor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından Meler, Ankara Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Meler'i ziyaret eden Trabzon spor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas açıklama yaptı. Meler'in umutsuz olduğunu söyleyen Kafkas, "Kalbi çok yaralı gördüm hocamı, çok umutsuz gördüm Türk futbolu adına. Moral bozukluğu doğaldır. Kendisine başkanımız Ertuğrul Doğan'ın geçmiş olsun mesajlarını ilettim. Üzücü bir olay, hepimizi derinden yaraladı. Türk sporu adına, Türkiye'nin dünyadaki imajı adına her bakımdan kabul edilebilir bir olay değil. İnşallah bu son olur. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın spor camiasını yaraladığını söyleyen Kafkas, "Ülkenin dünyadaki vizyonu açısından bir problem. İmaj açısından çok kötü. Daha da kötüsü; kavgada bile biriyle kavga ettiğiniz zaman, biri yere düştüğü zaman diğer bırakır. Yerde atılan tekmelerin hocamızı daha derinden yaraladığını duydum. Spor yasası önemli değil, insanlık yasası önemli. Her açıdan suç bu yapılan. Yapılanı hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz" dedi. - ANKARA