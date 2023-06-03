Trabzonspor'un 53'üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısında konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Stadyum sponsorluğu ve diğer gelir getirici çalışmalarımız devam ediyor. Stat isim sponsorluğu için müjdeyi yakın zamanda vereceğiz" dedi. Divan kurulu, kulübün net borcunun da 3 milyar 32 milyon TL olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Asbaşkanı Kafkas: Stat sponsorluğunda müjdeyi yakında vereceğiz

Selay SAYKAL - Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)- Trabzonspor'un 53'üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısında konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Stadyum sponsorluğu ve diğer gelir getirici çalışmalarımız devam ediyor. Stat isim sponsorluğu için müjdeyi yakın zamanda vereceğiz" dedi. Divan kurulu, kulübün net borcunun da 3 milyar 32 milyon TL olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Kulübü 53'üncü Divan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı'nın davetlisi olarak Ankara'ya giden kulüp başkanı Ertuğrul Doğan katılmadı. Genel kurula; asbaşkan Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu ve kulüp üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurul; Divan Genel Sekreteri İsmail İnan'ın faaliyet raporunun okunmasıyla devam etti. Burada konuşan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yapılan transferlerin mali yükünün kaldırılamaz hale geldiğini ifade etti. Ertuğrul Doğan dışında başka kimsenin başkanlığa aday olmadığını söyleyen Sürmen, "Mevcut yönetimin mali durumdan sorumlu olduğunu düşünüp, kulübün gelecekte yönetici olmayı planladığını deklare eden arkadaşlardan hiç ses duyamadık. Kulüp iyi zamandayken talip olmayı herkes ister. Önemli olan zor zamanında o göreve talip olmak ve bunun başarmaktır" diye konuştu.

"14 FUTBOLCU ALINDI"

Borcun artışına ilişkin eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nu eleştiren Sürmen, "Eski başkanımız Ahmet Ağaoğlu borcu azaltmak için projeleri olduğunu söyleyip 'bana 3 yıl verin' diyerek bu göreve geldi ve bunu yaptı. Şampiyonluktan sonra, şampiyon olan takıma 14 futbolcu alıp mali yükünün 20 milyon dolardan, 53 milyon dolar gibi bir yüke çıkarılması kabul edilir değildir. Bu yükün altına giren ve en son Mayıs ayına kadar ödenmesi gereken 22.5 milyon doların 20 milyonluk kısmını başkan Ertuğrul Doğan'ın kendisi ödedi. Ertuğrul Doğan'a teşekkür edeceğiz ama bu borç kapandı anlamına gelmez. Borcun ve kulübün maliyetinin tasfiye edilmesi ve yarışmacı bir takımı ısrarla devam ettirmek için de onların faaliyetlerini dikkatle izliyoruz" dedi.

"AYRI BİR TÜZÜK TASLAĞI KİMSE GETİRMESİN"

Tüzük komisyonunun tüzük taslak çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Sürmen, komisyon dışında taslak hazırlayan kişilerin olduğu duyumu aldıklarını belirtti. Komisyon dışında yapılacak bireysel çalışmaların kabul edilmeyeceğini belirten Sürmen şunları söyledi:

"Duyuyorum ki, haricen bazı tüzük çalışmaları yapılıyor. Bir çalışmanız varsa gelin, yönetimle komisyonla paylaşın. Herkesi uyarıyorum, ayrı bir tüzük taslağı kimse getirmesin. Hiç kimse, 'bu tüzük taslağı benim, kimse değiştiremez' gibi bir cümle de kuramaz. Yapılacak tüzük kongresinde oradan bir tüzüğün geçmemesinin ne olduğunun kimse farkında değil."

"YAT, GEZ SONRA ICARDI'Yİ ÖNER"

Futbolcu izleme komitelerine yüklü harcamalar yapılmasını da eleştiren Sürmen, "İzleme komitelerine maaş vermeyeceksin, bu bir arkadaşımın fikridir. Araştır, futbolcu öner, senin önerdiğin futbolcu yarın A takımda oynamaya hak kazanırsa kulüp de maddi olarak yararlanırsa maliyetinden yüzde olarak vereyim. Yat gez sonra Icardi'yi öner. Bana Ümit Milli'den, Anadolu'dan kimi önerdin ' Yakın zamanda Trabzonspor'da hangi futbolcu yukarı çıktı ' Bu sorunları çözmezsek yarın bu mali yük asla inmeyecek. Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyorum ama bu uyarıları da önemsemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

KAFKAS: TAKIM BÜTÇESİ 32 MİLYON EURO CİVARINA İNDİ

Asbaşkan Zeyyat Kafkas da, göreve geldikten sonra yapılan çalışmalar hakkında şöyle konuştu:

"UEFA lisansı zorunluluğu gereği 31 Mart 2023 itibariyle 16 milyon Euro'luk borç ile kulübe ihtar çeken bazı futbolcuların borçları ödendi. Geri kalan süreçte de 24 milyon Euro ödeme yapıldı. Bu ödemenin 12 milyon Euro'luk kısmını başkanımız Ertuğrul Doğan kendisi yaptı. Kalan kısmı da yönetim kurulunun gayretleriyle borçlanma yerine reklam ve loca satışı gibi kaynaklarla sağlandı. Bu çalışmalarla lisans almaya engel mevcut sorunlar ortadan kaldırıldı ve kulüp UEFA lisansı almaya hak kazandı. Kulüp bütçesinin azaltılması amacıyla hızlıca harekete geçilip, bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Bu hamlelerle takım bütçesi şu an 32 milyon Euro civarlarına indi."

"STAT İSİM SPONSORLUĞU İÇİN MÜJDEYİ VERECEĞİZ"

Yönetimin 5 yıllık makro planında uygulanan ve yapılacaklar hakkında bilgi veren Kafkas, "Stadyum sponsorluğu ve diğer gelir getirici çalışmalarımız devam ediyor. Stat isim sponsorluğu için müjdeyi yakın zamanda vereceğiz. Trabzonspor kadın komisyonunun kurulması için de çalışıyoruz. 5 yıllık bir planlama ile yürütülecektir. Double-Pass firması ile sağlıklı bir sistem oluşturmak için çalışmalarımızı sürüyor. Akademimizin yönetim kadrosunu ve idari kadrosunu belirlediler. Teknik kadro konusunda da çalışmaları devam ediyor. İlk meyveleri 3 yıl sonra almaya çalışacağız. 2'nci Lig temsilcimiz 1461 Trabzon ile işbirliği anlaşma yaptık. Sebatspor ile de neler yapabileceğimizi konuşacağız. Yurt dışında da pilot takım oluşturma, Trabzon Koleji ve kadın komisyonu kurulması çalışmalarına başladık" diye konuştu.

"YÖNETİM KURULUNA 2 ÜYE TÜZÜĞE AYKIRI OLARAK ATANDI"

Kurulda, Denetim Kurulu Üyesi Salih Aladağ, denetleme kurulu raporunu okudu. Kulübün aldığı cezaları ve uygulanan bazı yaptırımları açıklayan Aladağ, "Saha içi olaylar nedeniyle UEFA'dan 133 bin 375 Euro, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'den alınan cezalar ise 1 milyon 155 bin 500 TL'dir. Trabzonspor Sportif A.Ş'nin yönetim kuruluna atanan 2 üye, tüzüğün ilgili maddesine aykırı olarak atandı" dedi.

NET BORÇ 3 MİLYAR 32 MİLYON TL

Kulübün güncel mali durumunu paylaşan Aladağ, kulüp gelirlerini 147 milyon TL, giderlerini 21 milyon TL, kısa vadeli borçlarını 1 milyar 780 milyon TL, uzun vadeli borçlar toplamını 1 milyar 611 milyon TL, borçlar toplamını 3 milyar 392 milyon TL, kısa vadeli mevcutları 359 milyon TL, net borcu da 3 milyar 32 milyon TL olarak açıkladı.