Haberler

Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, futbolcusu Arif Boşluk'un Konyaspor'a 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağladığını duyurdu. Konyaspor, kiralama bedeli ödemeyecek, tüm maliyetleri üstlenecek.

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Arif Boşluk'un TÜMOSAN Konyaspor Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Arif Boşluk'un Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre Konyaspor Kulübü, kulübümüze, kiralama bedeli olarak herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Bunun yanında oyuncunun tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır. Kesin Satın alma opsiyonunun devreye girmesi ile birlikte, Konyaspor Kulübü, kulübümüze 550 bin avro+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Konyaspor'un futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini bordo-mavili kulübe ödeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran kaosa sürükleniyor! Ölü sayısı 20'ye yükseldi, en kanlı müdahale İlam'da

Komşuda kaos büyüyor! Ölü sayısı arttı, en kanlı müdahale o şehirde
Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi

Manchester United'dan kovuldu
En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
İran kaosa sürükleniyor! Ölü sayısı 20'ye yükseldi, en kanlı müdahale İlam'da

Komşuda kaos büyüyor! Ölü sayısı arttı, en kanlı müdahale o şehirde
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Dezenflasyon genele yayıldı

Bakan Şimşek'ten enflasyon verilerine ilk yorum