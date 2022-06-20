Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'ye özel veda klibi yayınladı Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'ye özel klip hazırladı. Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'ye özel klip hazırladı. Kulübün sosyal medya hesabından "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın, her şey için teşekkürler Tony." paylaşımında bulunuldu. Yayınlanan klipte Nwakaeme'nin maç öncesi takım arkadaşlarıyla arasında geçen eğlenceli dakikalar ile karşılaşmalarda attığı gollere yer verildi. Görüntülerde Nwakaeme'nin idmandaki çalışmaları da paylaşıldı. Nwakaeme, geride kalan günlerde sosyal medya hesabından bordo- mavili taraftarlar için veda mesajı yayımlamıştı. AA / Duygu Avunduk - Spor Trabzonspor Spor Haberler

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