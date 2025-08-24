Trabzonspor, Antalyaspor'u Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre tek farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Visca'yı yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine geçen hafta hastalığı nedeniyle ikinci yarı oyuna giren Zubkov'u 11'de tercih etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Christ Oulai eski kulübü Bastia'dan kalan 4 maçlık cezası, Anthony Nwakaeme de sakatlığı nedeniyle takımda yer alamadı. Cihan Çanak da sakatlığının ardından tam hazır hale gelmediği için kadroya dahil edilmedi.

-Tribünlerde boşluklar yer aldı

Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatan Trabzonspor'un karşılaşmasına taraftarlar çok ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar olurken az sayıda Antalyaspor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Hesap.com Antalyaspor'da eski Trabzonsporlu oyunculardan Abdülkadir Ömür, ilk 11'de oyuna başlarken Poyraz Efe Yıldırım ise yedek kulübesinde yer aldı.