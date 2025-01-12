Trabzonspor, Antalyaspor'u 5-0 Mağlup Etti

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Trabzsonspor Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde Onvo Antalyaspor ile karşılaştı. Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetti.

Karşılaşmada ilk golü Trabzonspor'da Simon Banza kaydetti. Golcü futbolcu 21. dakikada attığı golle takımını mücadelede 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0 Trabzonspor üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Trabzsonspor'da yıldızlaşan futbolcu Pedro Malheiro oldu. Portekizli futbolcu 52. ve 64. dakikalarda üst üste attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın 70. dakikasında Muhammed Cham'ım golüyle bordo mavililer karşılaşmada 4-0 öne geçti. Karşılaşmanın yıldız futbolcusu Pedro Malheiro 87. dakikada kendisinin 3. takımının ise 5. golünü kaydetti. Karşılaşma 5-0 Trabzsonspor galibiyeti ile tamamlandı.