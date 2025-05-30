Trabzonspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trabzonspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezonu galibiyetle tamamladı. Zubkov ve Lundstram'ın golleriyle maçı kazanan Trabzonspor, önemli bir başarı elde etti.

(ANKARA )-Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor konuk oluğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig sezonunun son haftası olan 38.haftada Onvo Antalyaspor Tabzonspor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan maçı hakem Ali Yılmaz yönetti.

Konuk takım Trabzonspor 55. dakikada Oleksandr Zubkov ve 57. dakikada John Lundstram'ın golüyle Antalyaspor karşısında 2-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Spor
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