Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 1-0'lık skorla yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Maçta Savic'in 38. dakikada attığı gol, Trabzonspor'un galibiyetine yetti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kafalardan seken topu önünde bulan Güray Vural'ın şutunda top üstten auta çıktı.
56. dakikada Storm'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.
77. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Visca'nın çaprazdan vuruşunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.
78. dakikada Zubkov'un ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak penaltı noktasındaki Visca'nın önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda top üstten dışarı gitti.
85. dakikada Antalyaspor'un kullandığı köşe atışında Dzhikiya'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ürün, Esat Sancaktar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batahov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli (Mendy dk. 46), Olaigbe (Ozan Tufan dk. 70), Zubkov (Arif Boşluk dk. 84), Augusto (Visca dk.70), Onuachu (Sikan dk. 90)
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Cham, Baniya, Serdar Saatçı, Salih Malkaçoğlu
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Mert Yılmaz dk.85), Veysel Sarı (Giannetti dk. 60), Dzhikiya, Kenneth Paal, Söner Dikmen, Jesper Ceesay, Streek (Güray Vural dk. 46), Storm, Abdulkadir Ömür, Tomas Cvancara (Poyraz Efe Yıldırım dk. 75)
Yedekler: Kağan Arıcan, Kahuzinski, Ali Demirbilek, Hasan Yakup İlçin, Berkay Topdemir, Ege İzmirli
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Savic (dk. 38) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Batahov (Trabzonspor), Streek, Mert Yılmaz (Antalyaspor) - TRABZON