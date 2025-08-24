Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 1-0'lık skorla yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Maçta Savic'in 38. dakikada attığı gol, Trabzonspor'un galibiyetine yetti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kafalardan seken topu önünde bulan Güray Vural'ın şutunda top üstten auta çıktı.

56. dakikada Storm'un ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

77. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Visca'nın çaprazdan vuruşunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.

78. dakikada Zubkov'un ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak penaltı noktasındaki Visca'nın önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda top üstten dışarı gitti.

85. dakikada Antalyaspor'un kullandığı köşe atışında Dzhikiya'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ürün, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batahov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli (Mendy dk. 46), Olaigbe (Ozan Tufan dk. 70), Zubkov (Arif Boşluk dk. 84), Augusto (Visca dk.70), Onuachu (Sikan dk. 90)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Cham, Baniya, Serdar Saatçı, Salih Malkaçoğlu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Mert Yılmaz dk.85), Veysel Sarı (Giannetti dk. 60), Dzhikiya, Kenneth Paal, Söner Dikmen, Jesper Ceesay, Streek (Güray Vural dk. 46), Storm, Abdulkadir Ömür, Tomas Cvancara (Poyraz Efe Yıldırım dk. 75)

Yedekler: Kağan Arıcan, Kahuzinski, Ali Demirbilek, Hasan Yakup İlçin, Berkay Topdemir, Ege İzmirli

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Savic (dk. 38) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Batahov (Trabzonspor), Streek, Mert Yılmaz (Antalyaspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

İşte 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NASA'nın uzay aracı 'yıldız tozu' getirdi

Milyonlarca kilometre öteden gelen hazine! Güneş'ten daha eski
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.