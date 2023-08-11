Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Denswill'in golüyle Trabzonspor galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Bakesatas'ın kullandığı serbest vuruşta Umut Bozok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

53. dakikada Larsson'un pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Erdoğan Yeşilyurt'un ayağının dışıyla vuruşunda top Uğurcan Çakır'ın solundan dışarı gitti.

66. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında Bardhi'nin ceza sahası dışında şutu kaleci Helton'da kaldı.

67. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda kaleci Helton, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Adam Buska'nın uzak mesafeden vuruşunda top Uğurcan Çakır'dan döndü.

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşcıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Benkoviç, Denswill, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Kerem Şen dk. 80), Visca (Bardhi dk. 46), Trezeguet (Doğucan Haspolat dk. 75), Umut Bozok (Gomez dk. 75)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Tekliç

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip (Ribeiro dk. 69), Kaluzunszki, Erdoğan Yeşilyurt (Holtmann dk. 69), Larsson, Zymer Bytygi (Asasonnbalonga dk. 74), Adam Buksa

Yedekler: Mehmet Atabirk Dadakdeniz, Erkan, Ufuk Akyol, Milosevic, Mert Yılmaz, Gerrrit Ege Bilsel, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol: Denswill (dk. 9) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Erdal Rakip (Antalyaspor), Nenad Bjelica (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Trabzonspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title