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Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Abdulkadir Ömür'ün asistiyle Denswill'in golüyle Trabzonspor, maçın ilk yarısını önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Denswill'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton'un solundan ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol kanattan ortasında Umut Bozok'tan önce kaleci Helton meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Umut Bozok'un sert vuruşunda savunmaya çarpan top kale direği dibinden kornere çıktı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşcıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Benkoviç, Denswill, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Umut Bozok

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Bardhi, Kerem Şen, Gomez, Göktan Gürpüz, Doğucan Haspolat, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Tekliç

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzunszki, Erdoğan Yeşilyurt, Larsson, Zymer Bytygi, Adam Buksa

Yedekler: Mehmet Atabirk Dadakdeniz, Erkan, Ribeiro, Ufuk Akyol, Milosevic, Mert Yılmaz, Gerrrit Holtmann, Ege Bilsel, Veysel Sarı, Assonnbalonga

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gol: Denswill (dk. 9) (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Trabzonspor Umut Bozok Spor Haberler

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