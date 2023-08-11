Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Abdulkadir Ömür'ün asistiyle Denswill'in golüyle Trabzonspor, maçın ilk yarısını önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Denswill'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton'un solundan ağlarla buluştu. 1-0
36. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sol kanattan ortasında Umut Bozok'tan önce kaleci Helton meşin yuvarlağı kontrol etti.
45. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Umut Bozok'un sert vuruşunda savunmaya çarpan top kale direği dibinden kornere çıktı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşcıoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Benkoviç, Denswill, Eren Elmalı, Kourbelis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Umut Bozok
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Bardhi, Kerem Şen, Gomez, Göktan Gürpüz, Doğucan Haspolat, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Tekliç
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin, Bahadır Öztürk, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzunszki, Erdoğan Yeşilyurt, Larsson, Zymer Bytygi, Adam Buksa
Yedekler: Mehmet Atabirk Dadakdeniz, Erkan, Ribeiro, Ufuk Akyol, Milosevic, Mert Yılmaz, Gerrrit Holtmann, Ege Bilsel, Veysel Sarı, Assonnbalonga
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Gol: Denswill (dk. 9) (Trabzonspor) - TRABZON