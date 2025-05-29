Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazır
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Trabzonspor, Süper Lig'in 38'inci haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya hareket etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanla birlikte 21 kişilik kafile belirlendi, ancak kadroda 10 eksik oyuncu bulunuyor.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 38'inci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Antalya'ya gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 38'inci haftasındaki Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Antalya'ya gitti.

KADRODA 10 EKSİK

Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Antalyaspor deplasman kafilesinde şu oyuncular yer aldı;

"Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammet Aktaş, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Serdar Saatçi, John Lunstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Boran Başkan, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza"

Bordo-mavili takımda sakatlıkları sebebiyle kaleci Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Arseniy Batagov, Hüseyin Türkmen, Cihan Çanak, Edin Visca, Enis Destan ile sarı kart cezalıları Batista Mendy, Muhammed Cham, Tony Nwakaeme kafilede yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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