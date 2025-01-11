Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Takım, son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, maç öncesi son antrenmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Papara Park'ta yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor