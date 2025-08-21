Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, 24 Ağustos Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki çalışmaya bazı oyuncular katılamadı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.
Çalışmaya sakatlıkları bulunan Nwakaeme ve Onuralp Çevikkan katılmadı.
Bordo-mavili ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor