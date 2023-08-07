Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana 6 oyuncu katılmazken, bir oyuncu ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana 6 oyuncu katılmazken, bir oyuncu ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas, şut ve kenar orta çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmanda 6 eksik

Antrenmana, Hüseyin Türkmen ve Emirhan Zaman sağ ön uyluk adale yaralanması ve Siopis bel ağrısı nedeniyle katılmadı. Kourbelis ise sağ uyluk arka adale zorlanması nedeniyle takımdan ayrı salonda çalıştı. Tedavileri devam eden Fernandez ve Orsic antrenmanda yer almazken Hakan Yeşil de izinli olarak çalışmada yer almadı.

Trabzonspor'da, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları yarın saat 10.00'da yapılacak antrenman ile devam edecek. - TRABZON