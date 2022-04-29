Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını taraftara açık olarak gerçekleştirdi (2)
AA - Hasan Taşcan - Spor
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Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun taraftarla fotoğraf çektirmesi Takım otobüsünün stattan ayrılışı TRABZON - Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, Medical Park Stadı'nda taraftara açık olarak gerçekleştirdi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun taraftarla fotoğraf çektirmesi
Takım otobüsünün stattan ayrılışı TRABZON - Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, Medical Park Stadı'nda taraftara açık olarak gerçekleştirdi
AA / Hasan Taşcan - Spor