Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını taraftara açık olarak gerçekleştirdi (2) - Haberler

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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını taraftara açık olarak gerçekleştirdi (2)

AA - Hasan Taşcan - Spor
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Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun taraftarla fotoğraf çektirmesi Takım otobüsünün stattan ayrılışı TRABZON - Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, Medical Park Stadı'nda taraftara açık olarak gerçekleştirdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun taraftarla fotoğraf çektirmesi

Takım otobüsünün stattan ayrılışı TRABZON - Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, Medical Park Stadı'nda taraftara açık olarak gerçekleştirdi

AA / Hasan Taşcan - Spor

Spor, Güncel, Haberler

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