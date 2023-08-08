Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına tek idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda takım, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Sağ uyluk arka adalesinde zorlanma yaşayan Kourbelis ise takımla birlikte idmana katıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı sabah idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.