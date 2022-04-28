Trabzonspor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Fraport TAV Antalyaspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapılan idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30'da yapılan idmanda bordo-mavililer, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları ve iki grup halinde maç yaparak tamamladı.  

Bordo-mavililer, cumartesi günü oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 16.30'da Medical Park Stadyumu'nda taraftara açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title