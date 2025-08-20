Trabzonspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için hazırlıklara başladı. Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Bordo-mavili ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
