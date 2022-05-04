Trabzonspor: "Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR'ında; sol bacak arka adalesinde 1.... - Haberler

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Trabzonspor: "Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR'ında; sol bacak arka adalesinde 1....

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor: 'Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR'ında; sol bacak arka adalesinde 1....

Trabzonspor: "Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR'ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Trabzonspor : "Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR'ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor, Antalyaspor, Spor, Haberler

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