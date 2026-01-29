Haberler

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor ancak sakat oyuncuları bulunuyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 19 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda Kocaelispor'u, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını Hesap.com Antalyaspor karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
