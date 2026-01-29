Trabzonspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 19 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda Kocaelispor'u, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını Hesap.com Antalyaspor karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.