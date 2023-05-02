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Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. Düz koşu ve ısınma ile başlayan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı çalışırken, antrenman son bölümde yapılan çift kale maç ile noktalandı. Karadeniz ekibinde antrenmana sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar katılmazken, Dorukhan Toköz, Abdulkadir Ömür ve Edin Visca bireysel antrenman gerçekleştirdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Ali Yılmaz Ankaragücü Spor Haberler

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