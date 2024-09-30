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Trabzonspor, Ankaragücü İkon Menkul'ü 98-92 ile Geçti

Trabzonspor, Ankaragücü İkon Menkul'ü 98-92 ile Geçti
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Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü 98-92 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü 98-92 yendi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğine etkili başlayan bordo-mavililer, dış atışlarla farkı artırarak ilk periyotu 31-22 önde tamamladı. Trabzonspor, ikinci periyotta pota altında etkili olan rakibi karşısında üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 54-49 önde girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine iyi savunma yaparak başlayan konuk ekip, bulduğu sayılarla son çeyreğe 70-69 önde girdi. Son çeyrekte Can Öğüt ve Tykyvion Gordon ile etkili hücum eden Trabzonspor yeniden öne geçerek karşılaşmayı 98-92 kazandı.

Ligin ilk haftasında dış sahada Kapaklıspor'a 77-66 yenilen bordo-mavili ekip, sonraki hafta evinde Haremspor'a 85-80 yenilmişti.

Bordo-mavili ekip bu sezon ilk galibiyetini elde ederken, MKE Ankaragücü İkon Menkul ise ikinci kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor

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