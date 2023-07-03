Trabzonspor, altyapısından iki genç futbolcuyla sözleşme imzaladı

Trabzonspor, altyapısından Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz ve Coşkun Öztürk'ün yer aldığı törende genç futbolcular, 5'er yıllık sözleşmeleri imzaladı. Kulüp yetkilileri, altyapıya verilen önemi vurgulayarak genç oyuncuların kulübü en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını belirtti.

Trabzonspor, altyapısından Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüp yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz ve Coşkun Öztürk'ün yer aldığı törende Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu, 5'er yıllık sözleşmeleri imzaladı.

Öztürk, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Genç oyuncularımızın kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın da belirttiği gibi altyapı projesini çok önemsiyoruz. Daha önce altyapımızdan yetişerek gerek kulübümüze gerekse de Türk futboluna katkıda bulunan birçok futbolcumuz mevcut. Trabzonspor, altyapısı ile güç kazanan ve bundan gurur duyan bir kulüptür. Bu vesile ile camiamıza ve genç arkadaşlarıma hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Bayram ise "Öncelikle çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün hayallerimiz için ilk adımı attık. Taraftarı olduğum takımım için terimin son damlasına kadar mücadele ederek katkı sağlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisine bu zamana kadar desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ettiğini dile getiren Salih Malkoçoğlu da "Burası benim yuvam ve profesyonel bir futbolcu olarak takımıma katkı sağlayabilecek olmak benim için gurur kaynağı olacak. İnşallah kulübümüze uzun yıllar başarılı bir şekilde hizmet edebiliriz. Çok çalışarak bana güvenenleri mahcup etmeden devam etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.