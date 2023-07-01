Trabzonspor, Altınordu FK'nın genç kalecisi Onuralp Çevikkan'ı transfer etti

Trabzonspor, TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu FK'dan Onuralp Çevikkan'ı transfer etti. Transfer bedeli olarak 700 bin Euro ve KDV ödenecek.