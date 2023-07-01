Trabzonspor, Altınordu FK'nın genç kalecisi Onuralp Çevikkan'ı transfer etti
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Trabzonspor, TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu FK'dan Onuralp Çevikkan'ı transfer etti. Transfer bedeli olarak 700 bin Euro ve KDV ödenecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu FK'dan Onuralp Çevikkan'ı transfer etti. Bir süredir sürdürülen görüşmelerin sonuçlanmasıyla Trabzonspor, genç kalecinin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, Altınordu FK'ya Onuralp'in bonservis bedeli olarak 5 taksit halinde toplam 700 bin Euro ve KDV ödeme yapılacak. Genç kalecinin başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda ise, elde edilecek tutar bonservisten düşülerek kalan kısmının yüzde 25'i Altınordu FK'ya ödenecek. Bordo-mavili kulüp, 3 yıl anlaşma sağladığı 2006 doğumlu Onuralp'e ise her sezon için 300 bin Euro ödeyecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor