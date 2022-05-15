Trabzonspor-Altay maçından notlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor-Altay maçından notlar

AA - Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor-Altay maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un, İstanbul'da Altay ile oynayacağı karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor'un, İstanbul'da Altay ile oynayacağı karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma için saatler öncesinden yola çıkan Trabzonsporlu taraftarlar yolda konvoylar oluşturarak stada geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'na doğru trafik yoğunlaşırken, araçlar stada ulaşabilmek için uzun süre yolda kaldı. Bazı taraftarlar yolun kenarına araçlarını bırakarak stada yürüyerek ulaştı.

Bordo-mavili taraftarlar, 74 bin 753 kapasiteli stadın tamamına yakınını doldurdu.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, İstanbul, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title