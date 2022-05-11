Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

AA - Tuğba Yardımcı - Spor
 - Güncelleme:
Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular yenilenme, diğer oyuncular ise ayak tenisi ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek takım, 13 Mayıs Cuma günü yapacağı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Tuğba Yardımcı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Mayıs, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title