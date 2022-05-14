Trabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak - Haberler

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Trabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bu akşam Medical Park Stadı'nda yapılacak tören ile şampiyonluk kupasını alacak bordo-mavililer, 22.30'da özel uçak ile İstanbul'a gidecek.

İstanbul'da da yapılacak kutlamalar çerçevesinde tüm oyuncular kafilede yer alacak.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, İstanbul, Altay, Spor, Haberler

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