Trabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak - Haberler

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, sahasındaki tahribat nedeniyle Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bu akşam Medical Park Stadı'nda yapılacak tören ile şampiyonluk kupasını alacak bordo-mavililer, 22.30'da özel uçak ile İstanbul'a gidecek.

İstanbul'da da yapılacak kutlamalar çerçevesinde tüm oyuncular kafilede yer alacak.