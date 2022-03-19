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Trabzonspor, ALG Spor'a mağlup oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor, ALG Spor'a mağlup oldu

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 15. haftasında Gaziantep ALG Spor, evinde konuk ettiği Trabzonspor'u ilk yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

GAZİANTEP (İHA) - Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 15. haftasında Gaziantep ALG Spor, evinde konuk ettiği Trabzonspor'u ilk yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Trabzonspor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 15. haftasında deplasmanda Gaziantep ALG Spor'a konuk oldu. Geçen hafta olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen ve bugün oynanan maç büyük heyecana sahne oldu. Zorlu maça hızlı başlayan Gaziantep ALG Spor, Karadeniz ekibi karşısında ilk yarıyı Kezban Tağ, İlayda Civelek ve Mariem Houij'in ayağından bulduğu gollerle 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda daha rahat bir oyun oynayan ALG Spor, güçlü rakibi Trabzonspor'a gol fırsatı vermeyerek karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip bitirdi.

Bu sonuçla Gaziantep ALG Spor puanını 35'e yükseltirken, Trabzonspor ise 10 puanda kaldı. Ligde namağlup yenilmezlik serisini sürdüren ALG Spor, 2 maç eksiğine rağmen grubunda liderliğini sürdürüyor. Maç sonunda Gaziantep ALG Spor Kulüp Başkanı Ali Gözcü, soyunma odasına giderek teknik ekibi ve oyuncuların tebrik ederken, Trabzonspor takımı ve teknik heyeti ise büyük üzüntü yaşadı. - GAZİANTEP

Trabzonspor, ALG Spor'a mağlup oldu

Trabzonspor, ALG Spor'a mağlup oldu

Trabzonspor, ALG Spor'a mağlup oldu

Trabzonspor, ALG Spor'a mağlup oldu

Trabzonspor, ALG Spor'a mağlup oldu

Trabzonspor, ALG Spor'a mağlup oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Trabzonspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Haberler

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