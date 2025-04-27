Trabzonspor, Alanyaspor'u Zor Maçta 4-3 Yendi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bu sezonun en değerli 3 puanını aldıklarını belirterek, Savic ve Nwakaeme'yi sakatlık riskine karşı oynatmadığını söyledi.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın çok zorlu geçeceğini bildiklerini belirten Tekke, "Alanyaspor'un durumu itibarıyla zor bir maç olacağını biliyorduk. Göreve geldiğimiz günden itibaren hedeflediğimiz normalleşmeyi sağladığımızı düşünüyorum. Bence bu çok büyük bir başarı" dedi.

"Penaltı pozisyonunun penaltı olmadığına inanıyorum"

İlk yarıda çok farklı bir skorun oluşabileceğini ifade eden Tekke, "Penaltı pozisyonunun penaltı olmadığına inanıyorum. Ben hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Geçen hafta da hakemle ilgili bir yorum yapmadım. Biz kimseden merhamet değil adalet istiyoruz. Bunu sağlayacak olanlar da hakemlerdir" şeklinde konuştu. Maçı değerlendiren Tekke, "Elde ettiğimiz 3 puan çok değerli. Geldiğimiz nokta gayet iyi. Önümüzde final niteliğinde maçlar var. Her maçı kazanmak için oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"Savic ve Nwakaeme'yi kullanamadık"

Maç öncesinde sakatlık sıkıntıları yaşadıklarını aktaran Tekke, "Bir gün daha geç oynayabilseydik Savic ve Nwakaeme'yi sahaya sürebilirdik. Ancak maç iyi gitti, ihtiyaç duymadık. Oyuncuları bu süreçte dinlendirmek ve korumak zorundayız. Çok sık maç oynuyoruz, tekrar yapma şansımız da fazla olmadı. Oyuncularımın morali ve arzusu gayet iyi. Bu 3 puan bana göre sezonun en değerli 3 puanı" ifadelerini kullandı.

"45 günde önemli bir değişim sağladık"

Takımın antrenman performansından memnun olduğunu ancak henüz tam istediği seviyeye ulaşamadıklarını belirten Tekke, "45 gün içinde çok az tekrar yapabildik. Bu süreç bir teknik adam için kolay değil. Yapmak istediğimiz şey çok zordu. Yine de başardık ve devam edeceğiz. Bana göre bu maç, sezonun en kritik maçlarından biriydi çünkü en zayıf olduğumuz haftada oynadık" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON