Trabzonspor, Alanyaspor'u Konuk Ediyor

Trabzonspor, Alanyaspor'u Konuk Ediyor
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, yarın saat 17.00'de evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, 3 puan alarak zirve yolundaki tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin Alanyaspor karşısındaki galibiyet serisi dikkat çekiyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, yarın saat 17.00'de evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, Akdeniz ekibi karşısında 3 puanla ayrılarak hem sahasındaki yenilmezlik serisini hem de zirve yolundaki tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.

Bordo-mavililerde, kırmızı kart cezalısı Benjamin Bouchouari'nin yanı sıra tedavileri süren Stefan Savic ve Batagov'un forma giymeleri beklenmiyor.

19. randevu

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta bordo-mavililer 6 galibiyet alırken, Alanyaspor'un ise 8 kez kazandı. 4 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 27 golüne, Alanyaspor 32 golle yanıt verdi.

Trabzon'da bordo-mavililerin üstünlüğü

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında Trabzon'da oynanan 9 maçta ise üstün gelen bordo-mavililer oldu. Karadeniz ekibi, evindeki mücadelelerde 4 galibiyet elde ederken, Akdeniz ekibi ise 3 kez 3 puana uzandı. 2 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Evinde 16 gol atan Trabzonspor, kalesinde 14 gole engel olamadı.

Trabzonspor, rakibi Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde ve grup karşılaşmalarında yaptığı 2 maçı da kazanan taraf olmuştu.

Fatih Tekke, Süper Lig'de Alanyaspor'a kaybetmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı çıktığı maçları kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililer, Tekke yönetiminde rakibini 4-3 mağlup ederken, 2022-23 sezonunda İstanbulspor'un başında da 2-1 galip gelmişti.

Ali Şansalan düdük çalacak

Trabzonspor - Alanyaspor müsabakasını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Erdem Mertoğlu olacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
