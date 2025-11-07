Trabzonspor, Alanyaspor'u Konuk Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, yarın saat 17.00'de evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, Akdeniz ekibi karşısında 3 puanla ayrılarak hem sahasındaki yenilmezlik serisini hem de zirve yolundaki tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.

Bordo-mavililerde, kırmızı kart cezalısı Benjamin Bouchouari'nin yanı sıra tedavileri süren Stefan Savic ve Batagov'un forma giymeleri beklenmiyor.

19. randevu

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta bordo-mavililer 6 galibiyet alırken, Alanyaspor'un ise 8 kez kazandı. 4 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 27 golüne, Alanyaspor 32 golle yanıt verdi.

Trabzon'da bordo-mavililerin üstünlüğü

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında Trabzon'da oynanan 9 maçta ise üstün gelen bordo-mavililer oldu. Karadeniz ekibi, evindeki mücadelelerde 4 galibiyet elde ederken, Akdeniz ekibi ise 3 kez 3 puana uzandı. 2 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Evinde 16 gol atan Trabzonspor, kalesinde 14 gole engel olamadı.

Trabzonspor, rakibi Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde ve grup karşılaşmalarında yaptığı 2 maçı da kazanan taraf olmuştu.

Fatih Tekke, Süper Lig'de Alanyaspor'a kaybetmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı çıktığı maçları kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililer, Tekke yönetiminde rakibini 4-3 mağlup ederken, 2022-23 sezonunda İstanbulspor'un başında da 2-1 galip gelmişti.

Ali Şansalan düdük çalacak

Trabzonspor - Alanyaspor müsabakasını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Erdem Mertoğlu olacak. - TRABZON