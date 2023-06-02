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Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Bordo-mavililer antrenmanı taktik çalışmasıyla bitirdi. Trabzonspor Kulübü, futbolu bırakma kararı alan Marek Hamsik için taraftarları sosyal medya hesaplarından yarın ki maça davet etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Bordo-mavililer antrenmanı taktik çalışmasıyla bitirdi.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü, futbolu bırakma kararı alan Marek Hamsik için taraftarları sosyal medya hesaplarından yarın ki maça davet etti.

Futbolcuya yakışır bir uğurlama için taraftarların maça gelmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Marek Hamsik, unutulmaz kariyer yolculuğunun son maçında sizi de yanında görmek istiyor." denildi.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

Nenad Bjelica Trabzonspor Ali Yılmaz Spor Haberler

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