Trabzonspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Corendon Alanya Spor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 oyunla devam eden antrenman çift kale maçı ile sona erdi. Bordo-mavili takım Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan kaleci Onana çalışmaya katılmazken, Stefan Savic, Nwakaeme, Onuralp Çevikkan, Taha Emre İnce ile Salih Malkoçoğlu sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı.