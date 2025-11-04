Haberler

Trabzonspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda bazı oyuncular sakatlıkları sebebiyle yer alamadı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik ısınma çalışmasıyla başladı. 5'e 2 oyunla devam eden antrenman çift kale maçı ile sona erdi. Bordo-mavili takım Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan kaleci Onana çalışmaya katılmazken, Stefan Savic, Nwakaeme, Onuralp Çevikkan, Taha Emre İnce ile Salih Malkoçoğlu sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı.

500
