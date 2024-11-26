Trabzonspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, sprint ve anaerobik dayanıklılık çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON