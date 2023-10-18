Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına verdiği bir günlük aranın ardından devam ediyor. Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün yapılan idmanla çalışmalarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve denge koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.