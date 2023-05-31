Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında konuk edeceği Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 37'nci haftasında taraftarı önünde Corendon Alanyaspor'a karşı sezonun son iç saha maçına çıkacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Dün oynanan Giresunspor maçı sonrası ara vermeyen Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalıştı. Futbolcular, idmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. Rondo ve sonuçlandırmayla devam eden antrenman, dar alan oyunuyla tamamlandı.

Bordo-mavili ekip, Alanyaspor maçı hazırlıkların yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Satışa açılmayan yavru fırtına, güney kale arkası ve kuzey kale arkası tribünlerinde kombine sahibi olan taraftarlar, biletlerini Trabzonspor'a devredebilecek. Bordo mavili kulüp, taraftarların devretmesi durumunda yavru fırtına ve kale arkası tribünlerini 50 TL'den satışa sunacak. Maçı deplasmanda izleyecek rakip takım taraftarları için de müsabaka biletleri 50 TL'den satışa çıktı.