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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında dün Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen Trabzonspor, 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında dün Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen Trabzonspor, 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Rondo ve sonuçlandırmayla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

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