Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'na 'Papara' ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı

Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nun isim sponsorluğu için 'Papara' şirketiyle 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Bordo-mavililerin stadının yeni ismi 'Papara Park' olurken; Karadeniz ekibi, bu anlaşmadan 1 milyar 416 milyon TL gelir elde edecek. Anlaşma, kulübün borçlarının ödenmesinde önemli bir rol oynayacak.

Trabzonspor, Akyazı Stadyumu'nun isim sponsorluğu için 'Papara' şirketiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo-mavililerin stadının yeni ismi 'Papara Park' olurken; Karadeniz ekibi, bu anlaşmadan 1 milyar 416 milyon TL gelir elde edecek.

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan ve 1 sezondur isim sponsoru bulunmayan Akyazı Stadyumu'nun sponsorluk anlaşmasında mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, 'Papara' ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Anlaşmadan elde edilecek kazancın önemli kısmı, kulübün Bankalar Birliği'ne olan borçlarının ödenmesinde kullanılacak. Yapılan anlaşma bordo-mavili camianın tarihinin en büyük sponsorluk anlaşması olarak kayıtlara geçti. Sponsorluk anlaşmasında imzalar geçtiğimiz günlerde atılırken bu hafta yapılması planlanan lansman, Antalyaspor maçı sonrasına ertelendi.