Trabzonspor, Akwasi Yeboah'ı Transfer Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, İtalya'nın Trapani Shark takımında oynayan Gana asıllı ABD'li forvet Akwasi Yeboah'ı kadrosuna kattı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezon İtalya'nın Trapani Shark takımında forma giyen Gana asıllı ABD'li forvet Akwasi Yeboah'yı transfer etti.
Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı "Hoş geldin Akwasi Yeboah" paylaşımıyla 28 yaşındaki oyuncuyu transfer ettiğini duyurdu.
Yeboah, Türkiye'de daha önce Darüşşafaka ve Galatasaray'da forma giydi.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor