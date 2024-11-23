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Trabzonspor, Ailelerle Birlikte Barbekü Partisi Düzenledi

Trabzonspor, Ailelerle Birlikte Barbekü Partisi Düzenledi
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Trabzonspor kulübü, teknik heyet, futbolcular ve aileleriyle barbekü partisinde bir araya geldi. Teknik direktör Şenol Güneş, birlikteliğin önemini vurgulayarak, organizasyonun aile değerleri açısından anlamlı olduğunu belirtti.

Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve aileleri barbekü partisinde buluştu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Asbaşkan Zeyyat Kafkas, teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet, oyuncular ve aileleri, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki barbekü partisine katıldı.

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle programa katılamayan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da teknik direktör Güneş ve kaptan Uğurcan Çakır'la görüntülü görüşerek programa katılanlara selamlarını iletti.

Güneş, organizasyona katılanlara teşekkür ederek, "Hepimiz biliyoruz ki çocuklarınızdan ve eşlerinizden ayrı kalıyorsunuz ama bu işin bedeli de bu. Aile olmak çok önemlidir. Şimdi bu büyük ailenin fotoğrafını hep birlikte görüyoruz. Yemek bir bahane, önemli olan birlikte olmak. Boş zamanlarınızda eşinizi ve çocuklarınızı buraya getirebilirsiniz. Hep birlikte iyi zaman geçirmenizi istiyoruz." ifadesini kullandı.

Zeyyat Kafkas ve Uğurcan Çakır, Doğan'ın hediyesini teknik direktör Şenol Güneş'e takdim ederek, Güneş'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
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