Trabzonspor, Ahmet Minguzzi'nin Annesini Ziyaret Etti

Trabzonspor, Ahmet Minguzzi'nin Annesini Ziyaret Etti
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Trabzonspor'un forma tanıtım filminde Ahmet Minguzzi'yi canlandıran Eymen Yücel, yönetici Gözde Atasoy ile birlikte merhum Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi evinde ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Yasemin Minguzzi'ye çiçek takdim edildi.

TRABZONSPOR'un forma tanıtım filminde Ahmet Minguzzi'yi canlandıran Eymen Yücel, yönetici Gözde Atasoy ile birlikte Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi evinde ziyaret etti.

Trabzonspor'un büyük ilgi gören 'FormaUnutmaz' tanıtım filminde Ahmet Minguzzi karakterini canlandıran genç oyuncu Eymen Yücel, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy ile birlikte, merhum Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi evinde ziyaret etti. Gerçekleşen anlamlı buluşmada, hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin anıları anılırken, Eymen Yücel ve Gözde Atasoy tarafından Yasemin Minguzzi'ye çiçek takdim edildi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Merhum Ahmet Minguzzi'nin davasının sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için süreci yakından izlemeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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