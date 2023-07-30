Trabzonspor, AEK'ya 3-1 mağlup oldu

Trabzonspor, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında sahasında Yunanistan ekibi AEK'ya 3-1 mağlup oldu. Maçta yaşanan önemli anlar ve olaylar da yer aldı.

STAT: Akyazı HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

MAÇTAN NOTLAR:

Slovenya kampı boyunca Hırvatistan ekiplerinden HNK Hajduk Split, Macaristan temsilcisi MOL Fehervar, Slovenya ekibi NK Celje, Kuzey Makedonya ekibi FK Rabotnicki ve Slovenya ekibi Triglav Kraj ile 5 hazırlık maçına çıkan bordo mavililer, sezon öncesi 6'ncı hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile karşılaştı. Hazırlık maçlarında 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan bordo mavililer, konuk ettiği rakibi karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

BAKASETAS VE SZYMANSKI GERİLİMİ

Bordo-mavili takımın Yunan oyuncularından Anastasios Bakasetas, müsabaka öncesinde eski takım arkadaşlarıyla kucaklaştı. Müsabakanın 36'ncı dakikasında AEK oyuncusu Damian Szymanski'nin Bakasetas'a arkadan müdahalesi sonrasında sahada bir anda tansiyon yükseldi. Bakasetas ile Szymanski arasında yaşanan gerilimi diğer futbolcular araya girerek yatıştırdı. Hakem Yasin Kol, olayın büyümemesi ve dostluk maçı olması nedeniyle oyunculara kart göstermedi.

BENKOVIC'İN BURNUNDA KIRIK ŞÜPHESİ

Müsabakanın 70'inci dakikasında yüksekten gelen topa havalanan Levi Samuel Garcia ile Filip Benkovic kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken yüzüne darbe alan ve kanaması olan Benkovic sedyeyle sahayı terk etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Benkovic'in yerine genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz oyuna girdi. Benkovic'in burnunda kırık şüphesi olduğu belirlendi.

YÖNETİM İLK MAÇ ÖNCESİ TOPLANDI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, yeni sezon öncesi Akyazı'da yapılan ilk maç öncesinde bir araya geldi. Takımın yeni sezon hazırlıkları ve kulübün ekonomik durumu hakkında yönetim kuruluyla toplantı yapan Başkan Doğan sonrasında Trabzon il ve ilçe belediye başkanlarıyla yemekte buluştu.

TRABZONSPOR'UN KURUCU BAŞKANI ATAMAN'A TRİBÜNDE KUTLAMA

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanı Ali Sürmen ile yönetim kurulu üyeleri, maçı izlemek için gelen kulübün kurucu eski başkanlarından Ahmet Celal Ataman'ın 88'inci yaş gününü kutladı. Protokol tribününde Ataman için pasta kesilirken başkan Doğan, eski başkan Ataman'a üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti.