Trabzonspor, AEK takımıyla özel karşılaşma oynayacak
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Trabzonspor, yeni sezon öncesi Yunanistan'ın AEK takımıyla özel bir karşılaşma yapacak. Takım, Slovenya'da yaptığı kampın ardından 26 Temmuz'da Trabzon'a dönecek ve 30 Temmuz'da AEK takımıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
Trabzonspor, sahasında yeni sezon öncesi Yunanistan'ın AEK takımı ile özel karşılaşma oynayacak.
4 Temmuz'da Slovenya'da kampa giren bordo-mavililer, 23 günlük hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra 26 Temmuz'da Trabzon'a dönecek.
Karadeniz ekibi, 30 Temmuz Pazar günü Yunanistan'ın AEK takımı ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor