Trabzonspor, AEK takımıyla özel karşılaşma oynayacak

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Yunanistan'ın AEK takımıyla özel bir karşılaşma yapacak. Takım, Slovenya'da yaptığı kampın ardından 26 Temmuz'da Trabzon'a dönecek ve 30 Temmuz'da AEK takımıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.