Trabzonspor, AEK takımına 3-1 mağlup oldu
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Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımıyla yaptığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti. Maçta Trabzonspor'un golünü Gomez atarken, AEK'in gollerini Garcia, Eliasson ve Van Weert kaydetti.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum, Alparslan Şen
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Larsen, Benkoviç (Dk. 74 Ali Şahin Yılmaz), Denswil, Eren Elmalı (Dk.69 Arif Boşluk), Kourbelis (Dk. 80 Doğucan Haspolat), Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 69 Bardhi), Visca (Dk. 80 Tekliç), Trezeguet, Gomez (Dk. 80 Enis Destan)
AEK: Stankovic (Dk 46. Athanasiadis), Hajisafi (Dk. 75 Mohammadi), Vida (Dk.9 Mitoglou), Moukoudi, Rota (Dk. 46 Galanopoulos), Szymanski (Dk. 46 Sidibe), Eliasson (Dk. 46 Amrabat), Pineda (Dk. 46 Gacinovic- Dk. 79 Zini) ), Jonsson (Dk. 63 Mantolas), Zuber (Dk. 63 Pizarro), Garcia (Dk. 74 Van Weert)
Goller: Dk. 54 Gomez ( Trabzonspor ), Dk. 31 Garcia, Dk. 41 Eliasson, Dk. 75 Van Weert (AEK),
Sarı Kartlar: Dk 55. Moukoudi (AEK)
Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımı ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti.
8. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe atışında Maxi Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Stankovic topu uzaklaştırdı. Seken topu karşılayan Benkoviç yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.
31. dakikada AEK Atina öne geçti. Pineda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde önüne düşen topa ayak içiyle köşeye gönderen Levi Garcia takımı adına ilk golü attı: 0-1
41. dakikada AEK Atina farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Garcia'nın ceza sahası içerisine çevirdiği topta Eliasson'un düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak uzak direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-2
54. dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde buluşan Gomez, kafa vuruşunda meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-2
74. dakikada girdiği ikili mücadelede yerde kalan Benkovic'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Burnuna aldığı darbe nedeniyle maça devam edemeyen Hırvat futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
75. dakikada sağ kanattan ilerleyen Sidibe'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada topa dokunan Van Weert meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3
Karşılaşma AEK Atina'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
-Tribünde 88. yaş günü kutlaması
Trabzonspor eski başkanı Ahmet Celal Ataman'ın 88. yaş günü sebebiyle Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla doğum günü sürprizi yapıldı. Ataman'ın bulunduğu yere getirilen doğum günü pastası yöneticiler ve taraftarların katılımıyla kesildi.