Trabzonspor AEK maçının biletleri satışa çıktı
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Trabzonspor, 30 Temmuz Pazar günü AEK takımıyla oynayacağı maçın biletlerini satışa sundu. Maç Akyazı Stadyumu'nda oynanacak ve farklı tribünler için farklı fiyatlar belirlendi.
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un, 30 Temmuz Pazar günü sahasında Yunanistan'ın AEK takımı ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın biletlerinin VIP Platinum B Blok 750, VIP Platinum A-C Blok 600, VIP Gold 400, VIP Silver 300, batı tribün 200, doğu tribün 150, fırtına tribün 100, kale arkası tribün için ise 75 liradan satışa sunulduğu belirtildi.
Müsabakada 2023-2024 sezonu kombine biletlerinin geçerli olacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor